Einbruchserie in Marktschorgast: Vier Häuser betroffen, Täter erbeuten Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Marktschorgast im Landkreis Kulmbach zu mehreren Einbrüchen in Privathäusern. Die unbekannten Täter waren offenbar auf der Suche nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrüche während Theaterveranstaltung

Während einige Bewohner eine größere Theaterveranstaltung in Marktschorgast besuchten, nutzten Einbrecher den Moment aus. Die Täter versuchten, in vier Häuser einzudringen, bei dreien gelangt es ihnen. Sie verschafften sich mit roher Gewalt Zugang, indem sie Terrassentüren aufhebelten und Fenster eintraten. Im Inneren der Häuser wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf mindestens einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Außerdem entstand ein Sachschaden von knapp 700 Euro.

Polizei sichert Spuren und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat umfangreiche Spuren gesichert und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in der Nacht in Marktschorgast, besonders in der Friedhofstraße, der Ringstraße und der Siedlung, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Laut ersten Ermittlungen wurden zwei Männer im Alter von etwa 20 bis 45 Jahren beobachtet, die sich verdächtig verhielten. Beide trugen Jogginghose und Pullover. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.