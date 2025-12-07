Newsletter
Einbruchsserie im Landkreis Bayreuth: Fünfstellige Beute und Sachschaden in mehreren Einfamilienhäusern
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Einbruchsserie im Landkreis Bayreuth: Fünfstellige Beute und Sachschaden in mehreren Einfamilienhäusern

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Im Landkreis Bayreuth kam es zwischen Freitag und Samstag zu einer Serie von Einbrüchen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Einfamilienhaus in Goldkronach betroffen

Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Samstagnachmittag, 14.55 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Egerländer Straße ein, nachdem sie die Kellertür aufgebrochen hatten.

Einbrüche in Nemmersdorf und Waizenreuth

Am Freitagnachmittag verschafften sich Täter zwischen 15.20 Uhr und 18.55 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Birkig“ in Nemmersdorf, einem Ortsteil von Goldkronach. Dort durchsuchten sie die Wohnungen im Erd- und Obergeschoss nach Wertgegenständen.

Auch in Waizenreuth, einem Ortsteil von Weidenberg, kam es zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr, und Samstagabend, 19.30 Uhr, zu einem Einbruch. Die Täter brachen ein Kellerfenster im Althenreuther Weg auf, um ins Einfamilienhaus einzudringen.

Weitere Einbrüche in Mehlmeisel und Fichtelberg

In Mehlmeisel kam es am Samstag zwischen 12.45 Uhr und 22.40 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus am Richardsfelder Weg. Auch hier wurde das Kellerfenster eingetreten.

Ebenfalls am Samstag, zwischen 14 Uhr und 19.10 Uhr, nutzten die Einbrecher in Fichtelberg die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Jahnstraße aus. Sie schlugen ein Küchenfenster ein und durchsuchten nach Wertsachen.

Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags und hinterließen erheblichen Sachschaden. Ob die Einbrüche zusammenhängen, wird derzeit ermittelt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

