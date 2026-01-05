Einbruchsserie im Landkreis Coburg: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft nach schnellen Ermittlungserfolgen

Nach einer Serie von Einbrüchen im Landkreis Coburg in der Nacht von Montag auf Dienstag melden die örtlichen Polizeidienststellen und die Kriminalpolizei Coburg einen schnellen Ermittlungserfolg: Zwei Tatverdächtige befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten sind noch nicht abgeschlossen.

Mehrere Einbrüche in Seßlach und Itzgrund

In der Nacht auf Dienstag, den 30.12.2025, wurden im Bereich Seßlach und Itzgrund mehrere Garagen, Scheunen und Maschinenhallen aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand richteten die Einbrecher ihr Augenmerk vor allem auf Motorsägen und Werkzeuge. Einige Motorsägen wurden gestohlen, in anderen Fällen blieb es beim Versuch. Der bisher bekannte Entwendungsschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich, hinzu kommen Sachschäden in unbekannter Höhe.

Durchsuchungsmaßnahme führt zu Festnahmen

Ermittlungen führten zu einer Durchsuchungsmaßnahme in Ebern, Unterfranken. Dort stellten Einsatzkräfte umfangreiches mutmaßliches Diebesgut sicher, welches den Tatorten und Geschädigten in Oberfranken zugeordnet wird. Zwei rumänische Staatsangehörige, 45 und 36 Jahre alt, wurden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurden sie am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erließ.

Prüfung weiterer Taten

Die Kriminalpolizei Coburg und unterfränkische Kollegen prüfen, ob die beiden Tatverdächtigen auch für weitere Einbrüche in Ober- und Unterfranken verantwortlich sind. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.