Einbruchsserie im Landkreis Kulmbach: Kripo Bayreuth sucht Zeugen

Im Landkreis Kulmbach kam es vergangene Woche zu vier Einbrüchen in Einfamilienhäusern. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und schließt einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus. Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten.

Einbrüche in Neuenreuth, Forstlahm und Windischenhaig

Am Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Neuenreuth am Main ein. Die Tat fand zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr statt. In Forstlahm traf es ein weiteres Haus in der Forstlahmer Straße, in das zwischen 18 Uhr und 20.10 Uhr eingebrochen wurde. In Windischenhaig ereignete sich der Einbruch zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Samstag, 21 Uhr. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Haus.

Sachschaden und mögliche Beute

In allen drei Fällen haben die Einbrecher die Räumlichkeiten durchwühlt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Ob die Täter Wertsachen entwendet haben, ist derzeit noch unklar.

Einbruchsversuch in Ziegelhütten

Ein weiteres Einbruchsdelikt wurde in Ziegelhütten verzeichnet. Dort versuchten Unbekannte, in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Der Tatzeitraum reicht von Donnerstag, 09.01.2026, 13 Uhr, bis Samstag, 17.01.2026, 13.30 Uhr. An Türen konnten Hebelspuren festgestellt werden, ein Eindringen ins Gebäude gelang jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.