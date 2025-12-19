Einbruchsserie in Gunzenhausen: Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen in Einfamilienhäusern

GUNZENHAUSEN. (1196) Am Donnerstag, dem 18.12.2025, wurden zwei Einfamilienhäuser in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) Ziel von Einbrechern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, um den Fall aufzuklären.

Einbrüche in der Lindleinswasenstraße und in Büchelberg

Im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 20:15 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter gewaltsam in zwei Wohnhäuser ein. Eines der betroffenen Häuser befindet sich in der Lindleinswasenstraße, das andere im Gemeindeteil Büchelberg. In der Lindleinswasenstraße durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Ermittlungen zu Entwendungsschaden in Büchelberg noch offen

Ob es bei dem Einbruch in Büchelberg ebenfalls zu einem Entwendungsschaden kam, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie die Kriminalpolizei Ansbach führten an beiden Tatorten Spurensicherungsmaßnahmen durch, um möglichst viele Hinweise zu den Tätern zu sammeln.

Zeugenhinweise dringend erbeten

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zur Aufklärung des Falls beisteuern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

