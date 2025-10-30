Einbruchsserie in München: Täter entwenden hohe Geldbeträge in mehreren Stadtteilen

Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, gegen 01:15 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in Bogenhausen ein. Sie verschafften sich Zutritt durch die Eingangstür und durchsuchten die Geschäftsräume nach Wertgegenständen. Die Täter entkamen mit Gegenständen im Wert eines sechsstelligen Betrags in unbekannte Richtung.

Polizei führt umfassende Spurensicherung durch

Die Münchner Kriminalpolizei hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Das Kommissariat 52 ermittelt weiter in diesem Fall.

Zeugenaufruf in Bogenhausen

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum des Vorfalls in der Nähe der Trogerstraße, Geibelstraße oder Schumannstraße Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, sich zu melden. Ebenso werden Anwohner gebeten, ihre Überwachungskameras zu überprüfen, um mögliche Hinweise zu erlangen. Hinweise können an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, ereignete sich in Schwabing ein Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangten gewaltsam in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Einbrecher entkamen mit Wertgegenständen im fünfstelligen Bereich.

Kriminalpolizei sammelt Spuren

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 53 aufgenommen, nachdem die Münchner Kriminalpolizei Spuren sicherte.

Zeugensuche in Schwabing

Hinweise von Zeugen, die im Zeitraum des Einbruchs in der Habsburgerstraße, Hohenstaufenstraße, Konradstraße oder Franz-Joseph-Straße Beobachtungen gemacht haben, werden erbeten. Anwohner werden gebeten, Überwachungsaufzeichnungen zu überprüfen. Zeugen können sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter der Telefonnummer 089 2910-0 melden.

Zwischen dem 27. und 29. Oktober 2025 brach eine unbekannte Täterschaft in eine Wohnung im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Neuhausen ein und entwendete Wertgegenstände im fünfstelligen Wert.

Polizei ermittelt weiter

Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem vor Ort umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt wurden.

Hinweise aus Neuhausen gesucht

Zeugenaufruf für den Bereich Volkartstraße, Albrechtstraße und Artilleriestraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, unter Tel. 089 2910-0.

Am 29. Oktober 2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, brachen ein oder mehrere Täter in eine Erdgeschosswohnung in Mittersendling ein und entwendeten dabei Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich.

Ermittlungen in Mittersendling

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen liegen bei Kommissariat 53.

Polizei fragt nach Zeugen in Mittersendling

Zeugen werden gebeten, Hinweise, die mit dem Einbruch im Gottfried-Böhm-Ring oder der Liesel-Beckmann-Straße in Verbindung stehen könnten, zu melden. Polizei München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0.

Am 29. Oktober 2025 eskalierte ein Nachbarschaftsstreit in Neuperlach, was zu einem größeren Polizeieinsatz führte. Ein über 40 Jahre alter Mann bedrohte einen Nachbarn mit einem Küchenmesser, was Polizeieinsatzkräfte auf den Plan rief. Der Bedroher wurde vor dem Haus festgenommen und aufgrund psychischer Auffälligkeiten in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Größerer Polizeieinsatz in Neuperlach

Die Ermittlungen zu diesem Vorfall werden vom Kommissariat 26 geführt, nachdem der Mann wegen Bedrohung angezeigt wurde.

Am 22. Oktober 2025 wurde ein 11-jähriges Mädchen in Bogenhausen Opfer eines Raubüberfalls. Auf dem Schulweg in der Effnerstraße beraubte ein unbekannter Täter das Mädchen, das später auf einem Spielplatz an der Titurelstraße wieder zu sich kam. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise in Bogenhausen

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 21 geführt. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 089 2910-0 beim Polizeipräsidium München entgegengenommen.