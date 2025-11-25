Einbruchsserie in Nürnberg und Lauf aufgeklärt: Tatverdächtiger verhaftet

NÜRNBERG/LAUF AN DER PEGNITZ. Seit Oktober 2025 häuften sich in der Region Einbrüche in Garagen und Keller. Dabei entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Nun konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln.

Pedelecs, Schmuck und Werkzeuge im Visier

In den letzten Wochen waren der Landkreis Nürnberger Land und mehrere Stadtteile Nürnbergs verstärkt Schauplatz von Einbrüchen. Der Täter brach gezielt in Kellerabteile und Garagen ein und entwendete dabei vor allem teure Pedelecs sowie Schmuck und Werkzeuge. Die angezeigte Tatanzahl liegt im dreistelligen Bereich.

32-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Am 06.11.2025 kontrollierten Polizisten in Röthenbach an der Pegnitz einen 32-jährigen Deutschen, der auf einem gestohlenen Pedelec aus Nürnberg unterwegs war. Umfangreiche Ermittlungen und Spurenauswertungen an verschiedenen Tatorten führten dazu, dass der 32-Jährige mit mehreren Einbrüchen in Verbindung gebracht werden konnte. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf schweren Diebstahl eingeleitet.

Haftbefehl erlassen

Aufgrund des dringenden Tatverdachts beantragte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Haftbefehl, welcher vom Amtsgericht Nürnberg am 07.11.2025 erlassen wurde. Der 32-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Erstellt durch: Michael Sebald