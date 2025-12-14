Einbruchsversuche in Neubiberg und Neuperlach, Brandstiftung in Fürstenried-West, tödlicher E-Scooter-Unfall, schwere Kollision in Unterföhring, Rollerflucht in Brunnthal, Festnahme nach Einbruch in Sendling

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, gegen 16:30 Uhr, bemerkte ein 78-jähriger Mann in Neubiberg verdächtige Geräusche an seiner Terrassentür. Ein unbekannter Mann versuchte, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, flüchtete aber, als er entlarvt wurde. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Sachschaden ist gering. Die Ermittlungen liegen beim Kommissariat 53. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 180 cm groß, 30 Jahre alt, sportlich gebaut, mit hellgrauer Winterjacke, dunkler Hose, dunklen kurzen Haaren ohne Bart und dunklen Schuhen.

Zeugenaufruf zu Einbruchsversuchen in Neubiberg und Neuperlach

Zeugen, die im Bereich der Kaiserstraße, Hauptstraße oder Freiherr-von-Stengel-Straße Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall zusammenhängen könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Donnerstag, rund eine Stunde später gegen 17:30 Uhr in Neuperlach, verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung. Der 37-jährige Bewohner überraschte die Einbrecher, die daraufhin die Flucht ergriffen, ohne etwas zu entwenden. Auch in diesem Fall konnten Fahndungsmaßnahmen keine Ergebnisse liefern. Bisher gibt es keine nähere Beschreibung der Täter. Die Ermittlungen führt Kommissariat 53.

Brandstiftung in Fürstenried-West: Drei Vorfälle

In der Nacht zum Samstag, den 13. Dezember 2025, wurde ein 67-jähriger Bewohner eines Wohnhauses in der Königswieser Straße in Fürstenried-West von seinem Rauchmelder geweckt. Vor seiner Tür sowie auf der Fußmatte des Nachbarn waren Brände ausgebrochen, die er löschen konnte. Die Feuerwehr evakuierte vorübergehend das Gebäude. Insgesamt wurden drei Fußmatten durch einen unbekannten Täter mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt, was zu Schäden an Türen und am Boden führte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich bereits am 8. Oktober und 7. November 2025. Kommissariat 13 ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Wer in der Königswieser Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, in Verbindung setzen.

Verkehrs- und Unfälle: E-Scooter-Fahrer verstirbt, Rollerfahrer verletzt

Am Dienstag, den 9. Dezember 2025, verunglückte ein 57-jähriger deutscher E-Scooter-Fahrer in München tödlich. Er kollidierte auf der St.-Veit-Straße mit einem geparkten Pkw und verstarb am 12. Dezember 2025 im Krankenhaus.

Am 12. Dezember 2025 kam es in Unterföhring zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte im Kreuzungsbereich Münchner Straße und Föhringer Ring mit einem 59-jährigen Motorradfahrer, der schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Straße war für zwei Stunden gesperrt.

In Brunnthal entzogen sich am 13. Dezember 2025 zwei Personen einer Polizeikontrolle. Der 16-jährige Rollerfahrer aus dem Landkreis München und ein Polizeibeamter verletzten sich bei einem Sturz. Der Jugendliche wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, mehrerer Verkehrsdelikte, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte angezeigt. Der Roller wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Vorfällen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Am Abend des 13. Dezember 2025 wurde in Sendling ein 51-jähriger mutmaßlicher Einbrecher aus Bosnien durch die Videoüberwachung einer 32-jährigen Hauseigentümerin entdeckt. Die Polizei nahm den Mann, der Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut bei sich trug, in einem Kleiderschrank fest. Zudem führte er geringe Mengen Rauschgift mit sich. Die Ermittlungen laufen über Kommissariat 53.