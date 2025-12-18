Einbruchversuch in Ebersdorf b. Coburg: Täter flüchten nach Entdeckung durch Hausbewohner

Zwei Unbekannte versuchten am Mittwochmorgen, in ein Einfamilienhaus in der Straße Pferchleite in Ebersdorf b. Coburg einzubrechen. Der Hauseigentümer konnte die Täter rechtzeitig überraschen, sodass sie unerkannt flüchteten.

Überraschung durch Hausbesitzer

Der Vorfall ereignete sich, während der 65-jährige Hausbewohner im Haus schlief. Gegen 8:05 Uhr wurde er durch ein lautes Krachen geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah er zwei Personen, die dabei waren, einen der Rollos zu demontieren, um ins Haus einzudringen. Der mutige Mann schrie die beiden an, woraufhin sie in ein nahegelegenes Waldstück flüchteten.

Täterbeschreibung und Sachschaden

Die flüchtigen Täter wurden auf etwa 1,80 Meter Größe geschätzt und waren in dunkle Kapuzenpullover gekleidet. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden am Rollo, der auf rund 1.000 Euro geschätzt wird.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Mittwochmorgen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere auffällige Beobachtungen in der Straße Pferchleite gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.