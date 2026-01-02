Newsletter
Einbruchversuch in Goldkronach: Polizei sucht Zeugen für Vandale an Eingangstür
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Goldkronach im Landkreis Bayreuth versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus einzudringen. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nun dringend Zeugenhinweise.

Versuchter Einbruch am Zweiparteienhaus

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 30. Dezember 2025, 17.30 Uhr, und Donnerstag, dem 1. Januar 2026, 2.30 Uhr, versuchten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam, die Eingangstür eines Zweiparteienhauses in der Buchenstraße aufzubrechen. Die Bewohner bemerkten die frischen Beschädigungen an der Tür und der Türzarge.

Keine Beute, aber Sachschaden

Zwar hinterließen die Täter deutliche Hebelspuren, doch es gelang ihnen nicht, in das Gebäude einzudringen. Ein Entwendungsschaden entstand nicht, jedoch beziffert die Polizei den Sachschaden an der Eingangstür auf rund 300 Euro.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Buchenstraße in Goldkronach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

