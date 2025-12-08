Einbruchversuch in Juweliergeschäft in Nürnberger Altstadt – Zeugen gesucht

In einem missglückten Einbruchsversuch hat eine unbekannte Person versucht, in der Nürnberger Altstadt in einen Juwelier einzudringen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, dem 2. Dezember 2025, und Freitag, dem 5. Dezember 2025. Nun ist die Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Einbruchsversuch in Juwelier

Im Zeitraum zwischen Dienstagnacht und Freitagmittag unternahm ein unbekannter Täter den Versuch, die Hintertür eines Juweliers in der Königstraße aufzubrechen. Obwohl der Versuch scheiterte, hinterließ der Einbrecher einen erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort Spurensicherungen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ruft Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, dazu auf, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

