Einbruchversuch in Regensburg: Zwei Unbekannte scheitern an Erdgeschosswohnung in Frauendorferstraße

Am Donnerstag, dem 11. Dezember, versuchten zwei bislang unbekannte Täter, in eine Erdgeschosswohnung in der Frauendorferstraße in Regensburg einzubrechen. Obwohl sie kein Erfolg hatten, entstand am Fensterrahmen ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Unbekannte Täter in Regensburg

Ein 84-jähriger Mann hatte am Donnerstagmorgen seine hoch gelegene Erdgeschosswohnung verlassen, als sich zwei Täter dem Gebäude näherten und ein Brechwerkzeug an einem Fenster ansetzten. Die Polizei berichtet, dass es den Tätern nicht gelang, in die Wohnung einzudringen. Eine Nachbarin beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Kriminalpolizei.

Zeugen gesucht

Laut der Zeugin handelte es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer, einer von korpulenter und der andere von schlanker Statur. Weitere Beschreibungskriterien sind bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.