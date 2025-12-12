Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
11.8 C
London
type here...
Subscribe
Einbruchversuch in Regensburg: Zwei Unbekannte scheitern an Erdgeschosswohnung in Frauendorferstraße
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruchversuch in Regensburg: Zwei Unbekannte scheitern an Erdgeschosswohnung in Frauendorferstraße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 11. Dezember, versuchten zwei bislang unbekannte Täter, in eine Erdgeschosswohnung in der Frauendorferstraße in Regensburg einzubrechen. Obwohl sie kein Erfolg hatten, entstand am Fensterrahmen ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Unbekannte Täter in Regensburg

Ein 84-jähriger Mann hatte am Donnerstagmorgen seine hoch gelegene Erdgeschosswohnung verlassen, als sich zwei Täter dem Gebäude näherten und ein Brechwerkzeug an einem Fenster ansetzten. Die Polizei berichtet, dass es den Tätern nicht gelang, in die Wohnung einzudringen. Eine Nachbarin beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Kriminalpolizei.

Zeugen gesucht

Laut der Zeugin handelte es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Männer, einer von korpulenter und der andere von schlanker Statur. Weitere Beschreibungskriterien sind bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Augsburg Stadt

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

0
Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Blockhaus auf Reisen: Illegaler Schwertransport legt Balderschwang zeitweise lahm

0
BALDERSCHWANG. Am Nachmittag des 11. Dezember 2025 staunte eine...
Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...

Neueste Artikel