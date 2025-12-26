Einbrüche an Weihnachten: Zwei Wohnhäuser im Fichtener Weg betroffen

Über die Feiertage kam es im Fichtener Weg in Bad Steben, Landkreis Hof, zu Einbrüchen in zwei Wohnhäuser. Die unbekannten Täter schlugen vermutlich am Heiligabend zwischen 15:45 Uhr und 20:00 Uhr zu.

Einbrecher nutzen Badezimmerfenster

In einem der betroffenen Häuser verschafften sich die Täter Zugang über ein aufgehebeltes Badezimmerfenster. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schubladen durchwühlt. Bisher ist unklar, ob dabei Gegenstände gestohlen wurden. Die Kriminalpolizei Hof war vor Ort und führte eine Spurensicherung durch.

Ein weiterer Einbruch auf ähnliche Weise

Bei einem zweiten Vorfall in unmittelbarer Nähe stellten die Bewohner Hebelspuren an einem Fenster fest. Auch hier stiegen die Einbrecher über ein Fenster vom Garten aus in das Haus ein und durchsuchten diverse Einrichtungsgegenstände. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 24. Dezember, 12:00 Uhr, bis 25. Dezember, 13:10 Uhr. Aufgrund der Nähe der Tatorte vermuten die Ermittler einen Zusammenhang. Auch in diesem Fall sicherte die Kriminalpolizei Hof vor Ort die Spuren.

Zeugen werden um Hinweise gebeten

Die Ermittler wenden sich an die Öffentlichkeit: Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Fichtener Wegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof zu melden.