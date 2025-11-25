Einbrüche bei zwei Firmen in Regensburg: Polizei sucht Zeugen für Hinweise

REGENSBURG. Am Wochenende vom 21. bis 24. November 2025 brachen unbekannte Täter in zwei benachbarte Firmen in der Kremser Straße in Regensburg ein. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in zwei Firmen

Zwischen dem 21. November 2025, 18:00 Uhr, und dem 24. November 2025, 08:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu zwei benachbarten Firmen in der Kremser Straße. Während des Wochenendes, als die Firmen geschlossen waren, durchsuchten die Einbrecher mehrere Büros und Lagerräume. Verletzt wurde niemand, doch die genaue Höhe des Sach- und Entwendungsschadens ist derzeit unklar. Die Täter flüchteten nach dem Einbruch in unbekannte Richtung.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat zwischen dem 21. November und dem 24. November 2025 ungewöhnliche Wahrnehmungen oder verdächtige Personen in der Kremser Straße beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.