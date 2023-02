Am 26.11.2022 drang ein bis dahin unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Buchloe ein.

Eine Hausbewohnerin überraschte den Einbrecher und wurde bei einem Handgemenge leicht verletzt. Der Täter konnte flüchten. Der bis dato Unbekannte steht weiterhin in Verdacht, für einen weiteren Einbruch und einen Handtaschendiebstahl in Buchloe zwischen dem 25.11.2022 und dem 26.11.2022 verantwortlich zu sein. Zwischenzeitlich gelang es der Kriminalpolizei Kaufbeuren durch Auswertung der gesicherten DNA-Spuren am Tatort einen 17-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Der Aufenthalt des Jugendlichen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

