Einbrüche in Ottobrunn und Hohenbrunn: Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsserie in Reihenhäusern

Am Montag, den 10.11.2025, hat die Münchner Polizei zwei Einbrüche in Reihenhäuser gemeldet. Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam über Fenster in die betroffenen Häuser in Ottobrunn und Hohenbrunn ein. Dabei wurden in Ottobrunn ein Mobiltelefon sowie Schmuck und in Hohenbrunn eine Handtasche und ebenfalls Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Fahndung und Zeugenaufruf

Das Kommissariat 53 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Münchner Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich der Rosenheimer Landstraße, Prinz-Otto-Straße, Haidgraben (Ottobrunn) sowie Rosenheimer Landstraße, Carl-Zeiss-Straße und Robert-Bosch-Straße (Hohenbrunn) relevante Beobachtungen gemacht haben, um Mithilfe. Anwohner werden aufgefordert, eventuell vorhandene Aufzeichnungen von Überwachungskameras im Tatzeitraum zu überprüfen. Hinweise können an das Polizeipräsidium München unter Tel. 089 2910-0 gegeben werden.

Ebenfalls am Montag, 10.11.2025, kam es gegen 05:30 Uhr am U-Bahnhof Karlsplatz zu einem versuchten Körperverletzungsdelikt. Ein unbekannter Täter, der Müll hinterlassen hatte, wurde von einem privat anwesenden Polizeibeamten angesprochen. Nachdem sich der Beamte ausgewiesen und einen Platzverweis erteilt hatte, zog der Täter ein Messer und attackierte den Beamten, der sich mit einem Rucksack schützen konnte und unverletzt blieb. Nach der Flucht des Täters wurde ein 31-jähriger Israeli als Tatverdächtiger identifiziert und gegen 11:20 Uhr in einer Unterkunft in der Preysingstraße festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige befindet sich in Haft, während Kommissariat 24 die Ermittlungen leitet.

Einsatz gegen Falschgeld

In der Nacht des 09.11.2025, gegen 00:05 Uhr, informierte eine Diskothek die Münchner Polizei über gefundenes Falschgeld. Vor Ort konnten zwei Tatverdächtige, ein 22-Jähriger und ein 24-Jähriger, identifiziert werden, die mit gefälschten 50-Euro-Scheinen bezahlt hatten. Bei der Durchsuchung der beiden und des Wohnsitzes des 24-Jährigen wurden weitere Fälschungen sichergestellt. Die Männer wurden angezeigt und Kommissariat 65 ermittelt weiter.

Ein Betrugsfall ereignete sich am 07.11.2025 in Unterföhring, als sich vier unbekannte Männer als Handwerker ausgaben und einen über 80-Jährigen um Geld betrogen. Sie täuschten eine Reparatur vor und verlangten danach einen fünfstelligen Betrag. Eine Bankangestellte wurde misstrauisch, konnte den Betrug aber nicht verhindern. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und rät zu Vorsicht bei unbekannten Dienstleistern.

Raub in Giesing

Am Montag, 10.11.2025, kam es um 17:15 Uhr zu einem Raubüberfall auf einem Parkplatz in der Klausener Straße. Ein unbekannter Täter bedrohte einen 35-jährigen Mann mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Ein Zeuge schritt ein, woraufhin der Täter flüchtete. Obwohl ein Rucksack mit seiner Identität entdeckt wurde, konnte er erst später festgenommen werden, nachdem er den Polizeinotruf kontaktierte. Der 33-Jährige befindet sich in Haft, die Ermittlungen laufen unter Leitung des Kommissariats 21.