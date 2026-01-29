Einbrüche in Regensburger Innenstadt: Täter entwendet Bargeld und Tablet, Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag, dem 27. Januar, auf Mittwoch, dem 28. Januar, kam es in zwei Geschäften in der Innenstadt von Regensburg zu Einbrüchen. Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und zusätzliche Gegenstände. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt die Ermittlungen.

Einbruch in Modegeschäft

Am frühen Morgen des 28. Januars, um 04:39 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Modegeschäft in der Regensburger Innenstadt ein. Dabei wurden Bargeld und ein Tablet entwendet. Der Schaden beläuft sich sowohl beim Beute- als auch beim Sachschaden auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Bäckereifiliale betroffen

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Bäckereifiliale in der Innenstadt. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, dem 27. Januar, um 18:30 Uhr, und Mittwoch, dem 28. Januar, um 06:30 Uhr. Auch hier liegt der Schaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei ermittelte im Zusammenhang mit dem Einbruch im Modegeschäft die folgende Beschreibung des Täters: männlich, dunkle Haare, schwarze Sturmhaube, blaue Jeans, braune Schuhe und ein schwarzer Rucksack mit weißer Aufschrift. Zeugen, die in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tändlergasse oder der Straße Hinter der Grieb gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.