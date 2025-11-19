Newsletter
Einbrüche in Schulen in Abenberg und Windsbach: Kripo sucht Zeugenhinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dem 19.11.2025, brachen Unbekannte in mehrere Schulen in Abenberg im Landkreis Roth und Windsbach im Landkreis Ansbach ein. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Einbrüche in Abenberg und Windsbach

Die bisher unbekannten Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 13:45 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude in der Güssübelstraße in Abenberg sowie zu einem Schulgebäude im Jahnring in Windsbach. Zusätzlich versuchten sie, ein weiteres Schulgebäude in der Hauptstraße in Abenberg zu betreten, was ihnen jedoch nicht gelang.

Erheblicher Sachschaden und Diebstahl

Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Schwabach und Ansbach führten an den Tatorten Maßnahmen zur Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden von den zuständigen Fachkommissariaten für Eigentumsdelikte übernommen. Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel