Eine Bayern-Premiere und Starbesuch beim Gersthofer Kinosommer

Anzeige | Der Gersthofer Kinosommer hat in den kommenden Tagen wieder zahlreiche Highlights zu bieten.

REGISSEURIN DORIS DÖRRIE UND SCHAUSPIELER ELMAR WEPPER ZU GAST!

Zum Bayerischen Filmabend beim Gersthofer Kinosommer am Do. 22.7. um 20:00 Uhr werden Regisseurin Doris Dörrie und Schauspieler Elmar Wepper bei ihrem Kult-Hit KIRSCHBLÜTEN HANAMI zu Gespräch. Die beiden stehen auch für ein Publikumsgespräch zu Verfügung.

Bayern-Premiere beim Gersthofer Kinosommer – DER WILDE WALD – 30 JAHRE BAYERISCHER NATIONALPARK – MIT REGISSEURIN LISA EDER ZU GAST!a

Am Mi. 28.7. besucht um 19:30 Uhr die Regisseurin Lisa Eder den Gersthofer Kinosommer und stellt ihren wunderbaren Dokumentarfilm DER WILD WALD – NATUR NATUR SEIN LASSEN anlässlich 30 Jahre bayerischer Nationalpark vor. Der Film kommt erst am 7. Oktober 2021 in die Kinos, es ist eine richtige Bayern-Premiere!

„Natur Natur sein lassen“ lautet die Philosophie des Nationalparks Bayerischer Wald. Trotz eines massiven Widerstands ist diese Vision zu einem bahnbrechenden Vorzeigeprojekt geworden. Weil der Mensch nicht in die Natur eingreift, wächst aus den einstigen Wirtschaftswäldern ein Urwald heran, ein einzigartiges Ökosystem und ein Refugium der Artenvielfalt. Menschen aus aller Welt kommen hierher. Sie suchen Antworten auf die Frage, warum wir mehr wilde Natur brauchen und was wir von ihr lernen können, um Wälder in Zeiten des Klimawandels auch für künftige Generationen zu bewahren.

SONDERVERANSTALTUNGEN

Doku-Kino: HEIMAT NATUR am So. 25.7. um 12:00 Uhr

Doku-Kino: WER WIR WAREN am So. 25.7. um 14:00 Uhr

PROGRAMM OPEN AIR-KINO GERSTHOFER KINOSOMMER (Donauwörther Str. 8, 86368 Gersthofen, www.gersthoferkinosommer.de):

Di. 20.7. NOMADLAND

Mi. 21.7. SÖRF FILMFEST 2021 – MIT VIELEN GÄSTEN!

Fr. 23.7. DER RAUSCH

Sa. 24.7. PULP FICTION

So. 25.7. WEISSBIER IM BLUT

Di. 27.7. A QUIET PLACE 2

Mi. 28.7. DER WILDE WALD mit Regisseurin Lisa Eder zu Gast!

Do. 29.7. BESSER WELT ALS NIE mit Regisseur Dennis Kailing zu Gast!

Fr. 30.7. DER RAUSCH

Sa. 31.7. KAISERSCHMARRNDRAMA

Das Open Air-Kinoprogramm wird stetig erweitert!

Alle Infos, das Programm, Tickets und Gutscheine: www.gersthoferkinosommer.de