Von sechs Punkten auf Hertha BSC blieben dem FC Augsburg nach dem Spiel am Karsamstag noch drei. Der Hauptstadtclub klettert dank eines sehenswerten Treffers von Serdar auf einen Nichtabstiegsrang. Der FCA muss weiter um den Klassenerhalt kämpfen. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Ricardo Pepi: „Es ist sehr bitter, dass wir das Spiel verloren haben. Bei uns hat heute einfach der letzte Pass gefehlt, um das Spiel für uns zu entscheiden. Aber wir haben noch vier wichtige Spiele vor uns und in denen müssen wir jetzt weiter kämpfen, um die Klasse zu halten.“

Michael Gregoritsch: „Insgesamt hat einfach die Genauigkeit gefehlt, wir waren nicht zwingend genug vor dem Tor. Wir haben von Anfang an gut dagegengehalten, aber durch das Gegentor direkt nach der Halbzeitpause laufen wir dem Rückstand dann die gesamte zweite Hälfte hinterher. Wir müssen jetzt weiter hart arbeiten und wieder mit viel Motivation in die kommenden Spiele gehen und alles geben. Dann werden wir uns auch wieder belohnen.“

Rafał Gikiewicz: „Das war kein gutes Spiel von uns heute. Wir sind viel zu wenig in die Zweikämpfe gekommen und haben zu viele leichte Fehler gemacht. In den letzten drei Spielen sind wir vor allem durch Umschaltmomente reingekommen, Hertha hingegen stand sehr tief und wir haben die Geduld verloren. Der Ballbesitz spricht für uns, aber wir haben einfach zu wenige Chancen kreiert. Der nächste Matchball ist in Bochum, darauf liegt die volle Konzentration.“

Jeffrey Gouweleeuw: „Es war kein gutes Spiel von beiden Teams. Hertha hat von Anfang an versucht, Tempo rauszunehmen und wir haben es nicht geschafft, da entgegenzuwirken. Wir sind ganz schlecht in die zweite Halbzeit reingekommen und haben einen entscheidenden Fehler gemacht, der zum Gegentor geführt hat. In so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten und deswegen haben wir verloren. Wir haben jetzt eine neue Chancen in Bochum und brauchen nicht nach links und rechts schauen, sondern nur auf uns.“

Markus Weinzierl: „Wir sind enttäuscht und es ist eine bittere und unnötig Niederlage. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, die Hertha hat uns über Zweikämpfe den Rhythmus genommen. Es war klar, dass die Mannschaft, die in Führung geht, einen riesen Vorteil hat. Wir sind ganz schwer in die zweite Halbzeit reingekommen und aufgrund von eigenen Fehlern war das Gegentor hausgemacht. Dann war es natürlich ein Spiel in eine Richtung, allerdings ohne große Chancen für uns.“

Felix Magath: „Das war für uns 90 Minuten Kampf und es war lebensnotwendig, dass wir das heute auf dem Feld umgesetzt haben. Wir waren nach der Führung eigentlich nur noch unter Druck und haben das Ergebnis mit viel Kampf und Glück über die Bühne gebracht. Es war aus meiner Sicht kein unverdienter Sieg und für uns natürlich enorm wichtig.“