Eine hohe Hürde wartet auf die Friedberger Handballer am Samstag. Ab 19.30 Uhr sind sie beim VfL Günzburg zu Gast.

Der Absteiger aus der 3. Liga ist einer der absoluten Meisterschaftsfavoriten in der Bayernliga. Bisher hat der VfL nur einmal nicht gewonnen, HT München war dafür verantwortlich. Aber mit vier Siegen aus den ersten fünf Spielen ist Günzburg ganz klar auf Kurs Meisterrunde. Die vielen Spieler im Kader mit höherklassiger Erfahrung werden den Herzogstädtern alles abverlangen.

Friedberg hat zwar auch am letzten Sonntag verloren und ist noch ohne jeden Zähler in der Bayernliga. Aber die Leistung gegen die TG Landshut war sehr gut, daraus kann der TSV Mut schöpfen. Eine echte Steigerung war zu erkennen.

In Günzburg ist Friedberg aber bestimmt klarer Außenseiter. Tom Cada kehrt zurück in die Mannschaft, dafür läuft Finn-Luca Hildebrandt am Wochenende für die Zweite auf. Günzburg verteidigt in einer 5-1- Formation, darum muss Friedberg im Spielvortrag sorgfältig agieren, um Ballverluste zu vermeiden.

„Gegen Landshut haben wir schon viel richtig gemacht, es hing dann an ein paar Details“, sagte Trainer Andreas Dittiger. „In Günzburg ist es natürlich sehr schwer, die junge Mannschaft darf sich auch von der Kulisse nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir wollen uns auf uns selbst konzentrieren und werden versuchen, unseren Ansatz durchzubekommen.“

Domenico Giannino