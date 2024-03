„Eine Identifikationsfigur“ | FC Augsburg verlängert langfristig mit Geschäftsführer Michael Ströll

Während der Länderspielpause hat der FC Augsburg Michael Ströll langfristig an den Verein gebunden. Ströll ist seit fast 18 Jahren für den FCA tätig und hat bereits für die 2. Mannschaft des Vereins gespielt. Ströll ist seit fast 18 Jahren für den FCA tätig und hat bereits für die 2. Mannschaft des Vereins gespielt. Er hat einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben.

Ströll ist seit fast 18 Jahren für den FCA tätig und hat bereits für die 2. Mannschaft des Vereins gespielt. Als gesamtverantwortlicher Geschäftsführer (CEO) hat er seit 2006 verschiedene Bereiche im Klub verantwortet. Im Jahr 2013 wurde der gebürtige Oberpfälzer zum Prokuristen ernannt und stieg in die Geschäftsleitung auf. 2016 wurde er zum kaufmännischen Geschäftsführer bestellt. Seit dem Rückzug von Stefan Reuter im September 2023 trägt Michael Ströll die Gesamtverantwortung beim FCA. „Nach knapp 18 Jahren beim FCA kann ich mit Überzeugung sagen, dass mir die weitere Entwicklung unseres Klubs eine Herzensangelegenheit ist“, hebt Michael Ströll hervor. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele strukturelle und strategische Themen aufgebaut und auch im sportlichen Bereich wichtige Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir auf unserem Weg noch lange nicht am Ende sind und freue mich sehr darauf, mit unserem gesamten Team diesen auch in den nächsten Jahren aktiv verantworten zu dürfen.“

FCA mit neuem Prokuristen

Der FC Augsburg hat eine weitere Personalentscheidung getroffen. Es wurde bereits im vergangenen Jahr eine angepasste Organisationsstruktur implementiert. Der Verantwortungsbereich des Geschäftsleiters Claudio Dopatka, der seit 2015 beim FCA tätig ist und seit 2023 Mitglied der Geschäftsleitung ist, wird erweitert, um die Organisation weiter zu stärken und Abläufe zu optimieren. Der Verantwortungsbereich des Geschäftsleiters Claudio Dopatka, der seit 2015 beim FCA tätig ist und seit 2023 Mitglied der Geschäftsleitung ist, wird erweitert, um die Organisation weiter zu stärken und Abläufe zu optimieren. Der Verantwortungsbereich des Geschäftsleiters Claudio Dopatka, der seit 2015 beim FCA tätig ist und seit 2023 Mitglied der Geschäftsleitung ist, wird erweitert, um die Organisation weiter zu stärken und Abläufe zu optimieren. Mit sofortiger Wirkung erhält Dopatka Prokura. Der 32-Jährige wird in Zukunft zeichnungsberechtigt sein und Geschäftsführer Michael Ströll verstärkt in operativen Themen unterstützen. Darüber hinaus wird er den FCA in rechtlichen Angelegenheiten vertreten. Herr Dopatka bleibt als Prokurist weiterhin für die Direktionen Finanzen & Controlling, Stadionbetrieb & Sicherheit, den kaufmännischen Bereich der FCA-Nachwuchsabteilung sowie die Bereiche Catering und IT zuständig.

FCA-Präsident Markus Krapf ist über die Entwicklung froh: „Michael Ströll hat die Entwicklung der vergangenen 15 Jahre beim FC Augsburg, die eine absolute Erfolgsgeschichte ist, maßgeblich mitverantwortet und geprägt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er mit großem Weitblick immer im Sinne unseres Klubs handelt und ist nicht zuletzt aufgrund seines Werdegangs zu einer Identifikationsfigur geworden. Der FC Augsburg ist mittlerweile ein stabiler Bundesligist, der strukturell sehr gut aufgestellt ist und wirtschaftlich kerngesund dasteht. Wir sind sehr glücklich, ihn langfristig hier zu wissen, da er die ideale Besetzung an der Spitze unseres FCA ist.“