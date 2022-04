Eine lebenslange Ehrung | Olympiabaum für Ricarda Funk am Augsburger Eiskanal gepflanzt

Jetzt wächst auch für Olympiasiegerin Ricarda Funk am Eiskanal ein Olympiabaum. Die erfolgreiche Kanutin legte zusammen mit Oberbürgermeisterin Eva Weber und Sportreferent Jürgen K. Enninger selbst mit Hand an, um ihren eigenen Baum im Olympiapark Augsburg am Eiskanal zu pflanzen.

Das Gewächs ist eine lebenslange Ehrung für die sportliche Leistung der Kanutin, die im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio am 27. Juli 2021 die Goldmedaille gewonnen hat. In einem nahezu perfekten Lauf paddelte sie als Schnellste im Einer-Kajak ins Ziel.

Ricarda Funk: „Ein Zeichen von Beständigkeit“

Der Olympiabaum ist eine Japanische Zelkove und stammt aus dem Ausrichterland der Olympischen Spiele ihres Goldgewinns. „Für mich ist es eine große Ehre und etwas ganz Besonderes, dass ich jetzt neben den anderen Olympiasiegern hier am Eiskanal einen eigenen Baum gepflanzt bekommen habe. Der Baum ist ein Zeichen von Beständigkeit und das bedeutet, dass mein Olympiasieg nicht vergessen wird. Ich kann es selbst kaum glauben, dass da jetzt ein Baum mit einer Plakette dran steht, auf der mein Name verewigt ist“, sagte Ricarda Funk.

Als Goldmedaillengewinnerin mit im Bunde

Die 29-Jährige Ricarda Funk aus Rheinland-Pfalz trainiert seit mehr als zehn Jahren am Bundesstützpunkt für Kanuslalom in Augsburg. Sie ist Mitglied bei Kanu Schwaben Augsburg und hat hier eine zweite Heimat gefunden. Bislang durften im Olympiapark Augsburg am Eiskanal mit Elisabeth Micheler-Jones (1992 Barcelona/Spanien), Oliver Fix (1996 Atlanta/USA), Thomas Schmidt (2000 in Sydney/Penrith/Australien) und Alexander Grimm (2008 in Peking/China) bereits vier Augsburger Olympiasiegerinnen und -sieger einen Olympiabaum pflanzen. Ricarda Funk ist als weitere Goldmedaillengewinnerin mit im Bunde.