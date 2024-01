„Eine Mannschaft, die so viel Herz zeigt, hat es auch verdient zu gewinnen“ | Die Stimmen zum FCA-Sieg in Gladbach

Zum Abschluss des 18. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen. In der Tabelle klettert der FCA damit auf Rang 10, Gladbach rutscht auf Platz 12. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.

Ermedin Demirović: Wir waren heute das bessere Team und haben uns bereits im Voraus fest vorgenommen, auswärts zu punkten. Wir haben gegen Leverkusen schon ein defensiv starkes Spiel gezeigt, heute aber haben wir uns auch vorne belohnt. Der Trainer hat in der Halbzeit an unseren Glauben appelliert und wir haben bis zum Schluss daran geglaubt. Das war enorm wichtig und ist auch für die nächsten Partien Ziel Nummer eins.

Phillip Tietz: Wir sind sehr froh über unsere heutige Leistung. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben nach der kurzen Unterbrechung da aber nicht so weitergemacht, sodass wir zur Halbzeit 0:1 hinten liegen. Daraufhin ist der Trainer in der Pause laut geworden und wir haben eine Reaktion gezeigt. Wir haben Charakterstärke gezeigt und wieder einmal bewiesen, dass man uns niemals abschreiben darf. Eine Mannschaft, die so viel Herz zeigt, hat es auch verdient zu gewinnen. Das müssen wir in die nächsten Wochen mitnehmen, auch für unsere Fans, denen wir etwas zurückgeben wollen.

Kristijan Jakić: Ich bin sehr froh über den Sieg der Mannschaft, das hat oberste Priorität. Natürlich freue ich mich aber auch, dass ich bereits die ersten Einsatzminuten sammeln durfte. Augsburg ist aktuell der perfekte Platz für mich und mein erster Eindruck ist wirklich klasse. Alles ist sehr familiär, die Mannschaft hat tolle Typen und auch was bereits in den ersten Trainingseinheiten vom gesamten Team geleistet wurde, hat mich komplett überzeugt.

Finn Dahmen: Das war ein sehr wichtiger Sieg, den wir heute Abend genießen. Auch wieder einmal auswärts Punkte mitzunehmen, tut einfach gut. Natürlich ist es nach wie vor ein Ziel, auch mal zu Null zu spielen, die Hauptsache ist aber, dass wir gewinnen.

Arne Engels: Wir haben gegen Leverkusen schon ein gutes Spiel gemacht und heute hat man gesehen, dass wir uns Woche für Woche verbessern. Wir lagen zwar 0:1 hinten, haben aber immer wieder den Weg nach vorne gesucht und Chancen kreiert. In der zweiten Halbzeit haben wir einiges besser gemacht als vor der Pause, daher ist der Sieg auch verdient.

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): Ich habe bereits vor dem Spiel zu meiner Mannschaft gesagt, dass wir an unserer Auswärtsbilanz arbeiten müssen und heute damit anfangen werden. Wir sind dann auch sehr gut ins Spiel gekommen, haben unsere Tore aber nicht gemacht. Dann kassieren wir den Gegentreffer und gehen mit einem Rückstand in die Pause. Diese haben wir genutzt, über Moral und Glaube gesprochen. Es freut mich, dass wir dann zwei schnelle Tore gemacht haben. Auch nach der Führung sind wir weiter auf ein drittes Tor gegangen. Insgesamt haben wir heute verdient gewonnen.

Gerardo Seoane (Trainer Borussia Mönchengladbach): Augsburg hat heute verdient gewonnen. Wir haben in beiden Halbzeiten die Startphase komplett verschlafen, waren zu fehlerhaft und haben nicht genug Druck ins Spiel gebracht. Wir sind natürlich enttäuscht, nicht nur über das Resultat, sondern auch über die Gesamtsituation, dass wir unsere Leistung nicht abrufen konnten. Das hat aber auch mit der Spielweise des FCA zu tun, dass wir nicht zu unserem Spiel gefunden haben.