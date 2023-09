Eine mit Spannung erwartete DEL2-Saison steht in den Startlöchern – ESV Kaufbeuren vertritt Allgäuer Farben

Mit der Neuauflage des Finales zwischen den Ravensburg Towerstars und dem EC Bad Nauheim startet die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) am Freitag, 15. September in die Saison 2023/2024. Dabei steht die zweite Liga vor einer vielversprechenden Saison mit dem Höhepunkt des Hockey Outdoor Triple in Klingenthal. Mit dem ESV Kaufbeuren ist auch ein Team aus dem Allgäu wieder am Start.



Der geplante Etat von 48,8 Millionen Euro stellt eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr dar, in dem der Etat bei 40,6 Millionen Euro lag. Schon in der letzten Saison verzeichnete die Liga ein Wachstum in den Etats der DEL2-Clubs. Die IST-Leistung der Clubs in der vergangenen Spielzeit betrug bereits 48,2 Millionen Euro im Vergleich zu 43,6 Millionen Euro im Vorjahr. Unterstützt werden diese Werte durch etatstarke Clubs wie Krefeld (letzte Saison) und Bietigheim (diese Saison) sowie auch den Starbulls Rosenheim aus der Oberliga, während mit Bayreuth und Heilbronn zwei Clubs aus der DEL2 ausgeschieden sind. Wieder mit dabei ist der ESV Kaufbeuren, der in der vergangenen Saison über weite Strecken mit ordentlichen Leistungen in der Punktrunde für Freude im Allgäu gesorgt hatte.

Besonders erfreulich ist der Anstieg im Bereich der Vermarktung an den Standorten, der nach zwei Jahren der Corona-Pandemie Zuwächse verzeichnet. Erstmals konnten in der vergangenen Saison Sponsoringerlöse von über 20 Millionen Euro erzielt werden. Gleichzeitig betont DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch die Notwendigkeit, die Wirtschaftlichkeit der Clubs weiterhin genau im Auge zu behalten, insbesondere vor dem Hintergrund der noch ungewissen Auswirkungen der Schlussabrechnungen der Coronahilfen. „Wir sind noch nicht endgültig aus der Corona-Krise heraus. Es wird entscheidend sein, dass sowohl der Staat in Bezug auf die Abrechnung als auch die Clubs in Bezug auf das wirtschaftliche Risiko Fingerspitzengefühl walten lassen“, so der Geschäftsführer.

Die Freude in der Liga über den Aufsteiger aus Rosenheim ist groß. Ähnlich wie die Eisbären Regensburg im letzten Jahr, versprechen die Starbulls in der kommenden DEL2-Saison viel Schwung in die zweite Liga zu bringen. Die Euphorie unter den Fans ist nicht zu übersehen und die Unterstützung für das Team ist enorm. Gleichzeitig begrüßt die Liga mit den Bietigheim Steelers ein bekanntes Gesicht zurück in der DEL2, obwohl ihnen alle natürlich noch weitere Jahre in der DEL gegönnt hätten. Ihre Rückkehr wird zweifellos die Liga bereichern und für zusätzliche Spannung sorgen.

Die Vorbereitungsspiele haben gezeigt, dass es schwer ist, Schlüsse auf die Leistung der Teams in der Hauptrunde zu ziehen. „Klar ist aber, dass auch in dieser Saison die Hauptrunde wieder unberechenbar sein kann. Das eine oder andere unerwartete Ergebnis konnten wir bereits in den letzten Vorbereitungsspielen beobachten“, so Rudorisch.

Die Fans können sich also auf eine aufregende Saison freuen, in der die Teams alles geben werden, um sich in der DEL2 zu beweisen. Die Liga freut sich auf großartige Spiele und eine leidenschaftliche Unterstützung der Mannschaften.

DEL2-Aufsichtsratsvorsitzender Frank Kottmann äußerte sich positiv über die bisherige Entwicklung in der DEL2. Mit Blick auf die bevorstehende elfte Spielzeit zeigt sich Kottmann begeistert von den Fortschritten und den spannenden Aussichten mit packenden Spielen in den kommenden Monaten.

Insbesondere betont Kottmann die Bedeutung des Auf- und Abstiegs für den Eishockeysport und hofft auf einen aufregenden Wettkampf der vier möglichen Kandidaten (Kassel, Krefeld, Dresden und Bietigheim-Bissingen) für den Aufstieg in die DEL. Er unterstreicht dabei, dass die Erfahrung in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass auch andere Zweitligisten hervorragende Arbeit leisten und Überraschungen keineswegs ausgeschlossen sind. „Diese Unberechenbarkeit und diese Leistungsdichte zeichnen uns jedes Jahr als Liga aus. Der Eishockeysport lebt von solchen Überraschungsmomenten und es ist großartig zu sehen, wie die Teams in der DEL2 hart arbeiten, um sich in dieser anspruchsvollen Liga zu behaupten,“ ergänzt der Aufsichtsratsvorsitzende.

Ein zentraler Fokus auf dem Eis wird auf Stockchecks und Stockschlägen liegen, wie Rudorisch betont: „Hier wollen wir genauer hinschauen und somit die Spieler im Scheibenbesitz besser schützen.“ Darüber hinaus kündigte die Liga an, Ermittlungsverfahren bei Verstößen gegen das Regelwerk selbst einzuleiten. Dieser Schritt wurde auf Anregung von Stefan Vogl umgesetzt, und er ermöglicht es, dass alle DEL2-Spiele hinsichtlich strafwürdiger Vergehen gescreent werden. Somit liegt die Verantwortung zur Überprüfung von sportlichen Vergehen nicht nur auf den Schultern der Clubs, sondern die Liga wird sich hier aktiv einbringen. Entscheidungen bezüglich derartiger Verfahren trifft jedoch weiterhin der DEL-Disziplinarausschuss unter der Leitung von Alexander Jäger. Dies unterstreicht das Engagement der DEL2 für die Sicherheit und Fairness im Eishockeysport.

Im Rahmen der Auftakt-Pressekonferenz wurde der Playdown-Modus nochmals vorgestellt. „Wir müssen weg vom ´Best-of-X-Gedanken´ hin zum ´Games-to-Win-Gedanken´, der in Abhängigkeit des Tabellenplatzes in der Hauptrunde für jedes Team anders sein kann,“ erklärt Rudorisch und ergänzt: „Wir haben uns gemeinsam entschieden, den neuen Modus eine Saison auszuprobieren und nach der Saison zu bewerten, was es uns gebracht hat. Ich persönlich sehe trotz Abweichens vom eishockeytypischen Modus gewisse Vorteile in der neuen Form.“

Rückblickend schätzte Rudorisch in Bezug auf den Lizenzentzug der Bayreuth Tigers im Sommer nochmal ein: „Dass die Lizenzverweigerung unter den uns im Rahmen der Lizenzprüfung geltenden Fristen eingereichten Unterlagen alternativlos war.“ Doch Rudorisch hofft, dass sich der Standort mit der Chance, in der Oberliga zu spielen, alle Mittel in Bewegung setzt, die aufgetretenen wirtschaftlichen Probleme zu lösen – auch mit zusätzlichen Unterstützern am Standort – um dann in alter Stärke auch wieder angreifen zu können. „Der Eishockeystandort hat tolle Eishockeyfans und ein sportbegeistertes Umfeld und hat es verdient, in Zukunft auch wieder höherklassiges Eishockey zu erleben.“

Als besonderes Highlight freut sich die DEL2 neben vielen spannenden Spielen auf das Event-Wochenende im Februar 2024 in Klingenthal. Die Vorbereitungen laufen parallel auf Hochtouren. Bereits 20.000 Karten wurden für das Wochenende verkauft. Jeder Fan kann sich auf Spiele in einem neuen Umfeld freuen und so nah dran, waren Fans bei einem Outdoor-Game in Deutschland noch nicht.