Eine schöne Aktion in Augsburg – „Dein Brief, ein Licht – Adventspost ans Seniorenheim“

Ähnlich wie im Frühjahr rufen die MehrGenerationenTreffpunkte (MGT) der Stadt Augsburg zusammen mit dem Freiwilligen-Zentrum (FZ) auch jetzt Kinder und deren Familien auf, Briefe zu schreiben und – der Jahreszeit entsprechend -Weihnachtskarten zu gestalten oder Adventsdekorationen zu basteln. Mit der Aktion „Dein Brief, ein Licht – Adventspost ans Seniorenheim“, soll besonders schutzbedürftigen Risikogruppen, wie älteren oder von Behinderung betroffener Menschen in Pflege- und Betreuungseinrichtungen, eine Freude gemacht werden. Die Aktion gilt auch als wichtiges Signal für den Zusammenhalt der Generationen.

Das aktuelle Coronageschehen wirkt sich gravierend für Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung in Pflegeeinrichtungen und betreuten Wohnformen aus. Weil Besuche nur eingeschränkt möglich sind, verlagert sich der Alltag verstärkt in den privaten Bereich. „Mit der Adventspost wollen wir die vorweihnachtliche Stimmung an ältere Menschen weitergeben und mit einem ‚Wir denken an Euch‘ dem Gefühl der Isolation entgegensteuern. Uns ist wichtig, dass auch in krisenhaften Zeiten Generationen miteinander verbunden sind und Kinder für gesellschaftliche Verantwortung sensibilisiert werden“, so Maria Fey, Gesamtkoordination MGT.

Einrichtungen können sich melden

Für ein großes Zeichen der Solidarität genügt eine kleine Weihnachtsüberraschung. Sie wird in einem Briefumschlag (max. DIN-A4-Format) mit dem Stichwort „Adventspost ans Seniorenheim“ bis Montag, 14. Dezember ans Freiwilligen-Zentrum Augsburg, Mittlerer Lech 5, 86150 Augsburg, gesendet. Dort werden die Briefumschläge gesammelt, der Inhalt vorsortiert und als „Päckchen“ gepackt über die MGT an die entsprechenden Einrichtungen übergeben.

Einrichtungen und Institutionen, die sich über Post für ihre Bewohnerinnen und Bewohner freuen, können sich bei Maria Fey telefonisch unter 0821 324 3042 melden oder ihr eine E-Mail schreiben.