Eine sichere Heimat für Störche | LEW Verteilnetz installiert weitere Nistkörbe im westlichen Landkreis

LEW Verteilnetz (LVN), Betreiber des regionalen Stromnetzes, führt über flächendeckende Maßnahmen hinaus immer wieder auch Einzelmaßnahmen zum Vogelschutz durch. Eine besondere Aktion startete LEW letztes Jahr vor dem Hintergrund des 120jährigen Unternehmensjubiläums der LEW-Gruppe: An insgesamt rund 24 Standorten in der Region werden neue Nistgelegenheiten für Störche installiert.

Impulsgeber für das Vorhaben ist LEW-Kommunalbetreuer Josef Nersinger, der das Vorhaben gemeinsam mit Storchenexperten Anton Burnhauser umsetzt. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um vorhandene Nester an Strommasten oder Trafostationen. Normalerweise werden solche Nester in Abstimmung mit Behörden und Vogelschutz entweder versetzt oder Leitungen im Nistbereich isoliert, um die Vögel zu schützen. Nun erhalten die großen Schreitvögel 24 Nistkörbe aus Metall, sozusagen Nisthilfen „de luxe“. Dafür wird die Winter- und Frühjahrszeit genutzt.

Weiterer Nistkorb in Stadel bei Dinkelscherben

Eine weitere Nisthilfe im Rahmen dieser Aktion wurde nun in der Ortsmitte von Stadel installiert, einem Ortsteil von Dinkelscherben. Hier wurde ein verlassenes Storchennest mit einer Hebebühne geborgen und in einen Nistkorb aus Metall gesetzt. Hier hat LVN auch gleich die Gelegenheit genutzt, und auch den Mast selbst erneuert sowie neue festisolierte Freileitungen befestigt. Mast, Leitungskabel und das Storchennest selbst sind damit langfristig gesichert. Zum Abschluss der Jubiläumsaktion montiert LEW in diesem Frühjahr noch Nisthilfen in Leipheim, Buttenwiesen und Schöffelding.

Nistkorb in Margertshausen – neuer Strommast von LVN am Feuerwehrhaus

Unterstützt hat LEW Verteilnetz auch in Margertshausen bei der Montage eines neuen Nistkorbs auf einem neuen Strommast neben dem Feuerwehrhaus. In der Gemeinde hatte sich im vergangenen Jahr ein Storchenpaar erstmals neu angesiedelt. Und zwar auf einem Strommast, der angrenzend zu Gärten von Wohnhäusern steht. Das Problem: Die Ausscheidungen der Störche verschmutzten nach und nach die umliegenden Grünflächen und Beete. Paul Schmuck, Storchenexperte vom Landesverband für Vogelschutz (LBV), suchte zusammen mit LVN und dem ersten Vorsitzenden der Bürgergemeinschaft Margertshausen, Albert Hindermayr, einen neuen Standort für ein Storchennest – auf einem eigens aufgestellten Holzmast. Albert Hindermayr ist gelernter Schlosser und fertigte

einen eigenen Nistkorb. Den neuen Holzmast steuerte LVN bei. Die Arbeiten an beiden Standorten führte Elektro Beck aus Fischbach durch im Auftrag von LVN durch. Die Kosten für die Arbeiten in Margertshausen und Stadel trägt LVN.

Foto: Thorsten Franzisi / LEW 1 von 3

Team Metallbau der LVN-Werkstätten

Mit Ausnahme des Korbs in Margertshausen werden die Nistkörbe aus Metall in der LVN-eigenen Werkstatt gefertigt. Die Kosten pro Nistkorb liegen zwischen 6.000 bis 8.000 Euro, inklusive Montagekosten.

Förderfonds LEW Strom Regional Natur unterstützt Projekt

Ein Teil der Kosten für die Nisthilfen der Jubiläumsaktion von LEW wird aus dem Förderfonds des LEW Stromprodukts Strom Regional Natur finanziert. Pro Monat und Vertrag speist LEW den Förderfonds mit jeweils einem Euro und fördert so zahlreiche regionale Projekte aus den Bereichen Umweltschutz, Naherholung und Umweltbildung