Die Augsburger Puppenkiste wurde von den Corona-Maßnahmen hart getroffen. Seit Monaten finden keine Vorstellungen im beliebten Theater statt. Die auch sonst nur wenigen Plätze könnten durch die Abstandregelungen in keinem Fall wirtschaftlich genützt werden. Statt der etwa 200 Besucher in Normalzeiten hätten nur rund 50 Zuschauer zu den Vorstellungen kommen dürfen. Auch an noch einer weiteren Stelle sorgt die Abstandsregelungen für Probleme. Auf der Spielerbrücke, dort sind immer mehrere Puppenspieler im Einsatz. 1,50 Meter Raum hat dort keiner der Beteiligten für sich. Insgesamt sieben Personen sind immer zeitgleich hinter der Bühne im Einsatz, die zudem auch alle bezahlt werden müssen. Auch hier gilt: Wirtschaftliches Arbeiten nicht möglich. So kommt es, dass die Kiste zum letzten Mal vor Monaten geöffnet wurde.

Das an die Puppenkiste angeschlossene Museum „Die Kiste“ bleibt ebenfalls geschlossen. Auch hier gilt, dass durch die Enge des Raumes kein sinnvolles und wirtschaftliches Konzept zu Stande gekommen wäre. Die finanziellen Sorgen bei dem privat betriebenen Theater wachsen. Am Ende des Jahres könnten über 1 Mio. Euro an Einnahmen fehlen. Etwas Hoffnung setzen die Verantwortlichen auf das Winter-Theaterzelt, welches von der Stadt für freie Bühnen auf dem Gaswerksgelände aufgestellt werden soll. Die Puppenkiste würde dort gerne ihr Tourneestück „Urmel“ zeigen.

Augsburger Puppenkiste für Zuhause

Für alle Fans der Augsburger Puppenkiste gibt es aber schon jetzt die Möglichkeit ihre Lieblinge wiedersehen zu können. Zahlreiche der Stücke sind auf DVD erschienen. Durch den Kauf würde man nicht nur sich vergnügliche Augenblicke bescheren, sondern auch die Puppenkiste direkt finanziell unterstützen. Für Freunde des „Kleinen König Kalle Wirsch“ haben wir sogar noch einen weiteren Tipp.

Aktuell kann man die von der Augsburger Puppenkiste verfilmte Geschichte „Kleiner König Kalle Wirsch“ kostenlos über die Mediathek der ARD ansehen.

Tutulla, die Fledermaus, erzählt die spannende Geschichte vom Kleinen König Kalle Wirsch. Im ersten Teil geht es um eine Verschwörung. Kalle Wirsch, der kleine König der Erdmännchen, wird von Zoppo Trump, dem Anführer der Truppe, zum Kampf um den Thron herausgefordert. Die Verschwörer, angeführt von Zoppo Trump, der Ratte und der Spinne, schmieden finstere Pläne, um Kalle Wirsch schon vor dem Kampf unschädlich zu machen. Zunächst gelingt das auch. Der kleine König Kalle Wirsch wird in eine Reihe von Abenteuern verwickelt.

Alle vier Folgen stehen aktuell in der ARD-Mediathek als kostenloser Stream zu Verfügung. Ein kleines Trostpflaster für alle Kisten-Fans, auch hier gilt wie in dieser Zeit überall: Wir hoffen auf bessere Zeiten!