Eine wilde halbe Minute | Augsburger Panther demütigen Nürnberg mit Doppel- und Dreifachschlägen

Nach einem zunächst Strecken ausgeglichenen Retro-Derby nahmen die Augsburger Panther die Nürnberg Icetigers in den Schlussminuten förmlich auseinander. Der AEV kann so mit einem guten Vorsprung auf den Abstiegsrang in die Länderspielpause gehen.

Alles war angerichtet zu einem besonderen Spiel. Zum 30. jährigen Bestehen wurde das 130. Südderby zwischen den Augsburger Panthern und den Icetigers aus Nürnberg kurzum zum Retro-Game erklärt. Beide Teams liefen nochmals in den (nachgebauten) Jerseys der ersten Saison an und auch der Rahmen rund um das ausverkaufte Spiel sorgte für viele Erinnerungen an andere Eishockeyzeiten (z.B. Eröffnungsbully durch Legende Jaroslav Pouzar beim AEV 90/91). Zum perfekten Eishockeyerlebnis konnten beide Mannschaften zunächst nur wenig beitragen. In einem sehr defensiv geprägten Anfangsdrittel hatten die beiden guten Schlussleute Keller (Augsburg) und Hungerecker (Nürnberg) nicht allzu viele gute Gelegenheiten, um sich auszuzeichnen.

Panther übernehmen langsam die Partie

Mit dem ersten Seitenwechsel sollte die Begegnung aber attraktiver werden, zunächst für das Team von der Noris. Schmölz hatte sich die Scheibe im eigenen Drittel schnappen und nach einem sehenswerten Lauf vorbei an Augsburger Slalomstangen zum 0:1 einschießen (23.). Für Sicherheit bei den mit einer Negativserie von vier Partien angereisten Franken sorgte dieser Treffer nicht. Der AEV kam im weiteren Verlauf deutlich besser ins Spiel und noch vor der zweiten Pause zum verdienten Ausgleich. Karjalainen hatte seinen finnischen Landsmann Hakulinen mit einem mustergültigen Zuspiel bedient, der aktuelle Panther-Capitain verwertete gekonnt (37.).

Doppel- und Dreifachschlag: Verrücktes Schlussdrittel des AEV

Augsburg übernahm anschließend immer mehr das Heft des Handelns. Mit einem Doppelschlag innerhalb von 1:05 Minuten stellten sie die Weichen für den siebten Saisonsieg. Sacher mit einem Treffer von der blauen Linie und Collins durften sich feiern lassen. Noch waren die Punkte aber nicht eingetütet. Als Sacher drei Minuten vor der Schlusssirene für zwei Minuten vom Eis musste konnte Nürnberg den Anschluss durch Maier erzielen. Statt nun nochmals Blut zu lecken, brachen die Gäste im Anschluss komplett auseinander. Nur 21 Sekunden nach dem 3:2 konnte Puempel mit einem starken Alleingang den alten Abstand wieder herstellen. Es war der Auftakt in eine wilde halbe Minute: Karjalainen mit einem verwerteten Abpraller und Oblinger mit einem Tunnel durch die Beine von Hungerecker zum 6:2 demontierten die Icetigers komplett.

Die Augsburger Panther gewinnen auch das zweite Heimspiel gegen Nürnberg in dieser Saison und vergrößern vor der jetzt anstehenden Länderspielpause den Abstand auf den Abstiegsrang auf 9 Punkte.