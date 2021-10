Eine Zukunft für die Hofackerstraße in Haunstetten – Stadt lädt zum Bürgerdialog

Die Hofackerstraße übernimmt als Stadtteilzentrum sowie als Standort von Handel und Dienstleistung aber auch als Wohnstandort wichtige Funktionen für den Stadtteil Haunstetten. Gleichzeitig weist sie jedoch eine Reihe funktionaler Defizite auf. Der Stadtrat hat daher beschlossen, dass ein städtebauliches Konzept für die Aufwertung und Gestaltung der Hofackerstraße erarbeitet wird. Die Aufenthaltsqualität soll gesteigert, die Situation für Fuß- und Radverkehr verbessert und der Kfz-Verkehr sowie die Stellplätze neu geordnet werden.

Der bereits begonnene Bürgerdialog zur Umgestaltung der Hofackerstraße geht – nach dem Stadtspaziergang und dem Austausch mit Gewerbetreibenden – nun in eine neue Runde: Das Stadtplanungsamt stellt erste Entwürfe vor, die sich aus den jeweiligen Gesprächen ergeben haben. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zu einem weiteren Dialog herzlich eingeladen. Dieser findet statt am Mittwoch, 13. Oktober, 17:30 Uhr, im Pius Saal des Katholischen Pfarramts St. Pius, Inninger Straße 29. Aufgrund des Pandemiegeschehens werden Besucherinnen und Besucher gebeten, ihre Teilnahme vorab per E-Mail unter haunstetten@augsburg.de anzumelden.

Bei der Veranstaltung gelten die 3 G-Regeln

Bitte mitbringen: Lichtbildausweis zum Abgleich, Impf- oder Genesungsnachweis oder einen tagesaktuellen Test (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden). Es besteht Maskenpflicht, auch der Mindestabstand von 1,5 Meter muss eingehalten werden.