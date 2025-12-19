Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
7.8 C
London
type here...
Subscribe
Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im Dräxlmairweg in Vollbrand. Die Brandursache ist bisher ungeklärt, die Feuerwehr kämpft weiterhin gegen die Flammen.

Starke Rauchentwicklung gefährdet Anwohner

Das derzeit leerstehende Haus befindet sich in der Gegend um den Hofberg. Die Feuerwehr hat Anwohner darum gebeten, aufgrund der intensiven Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein Verletzter im Krankenhaus

Nach bisherigen Informationen wurde eine Person verletzt, die sich offenbar in dem Gebäude aufhielt. Der Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Veröffentlicht: 19.12.2025, 07.15 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium München

Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte

0
Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau...
Vermischtes

SPD-Generalsekretär schlägt soziale Staffelung für Rente vor

0
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat in der Debatte um die...
Landkreis Augsburg

AVV Augsburg ehrt LieblingsbusfahrerInnen 2025

0
Die diesjährigen Nominierungen beim bundesweiten Wettbewerb „lieblingsbusfahrerIn.de“ zeigen deutlich:...

Neueste Artikel