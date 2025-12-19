Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im Dräxlmairweg in Vollbrand. Die Brandursache ist bisher ungeklärt, die Feuerwehr kämpft weiterhin gegen die Flammen.

Starke Rauchentwicklung gefährdet Anwohner

Das derzeit leerstehende Haus befindet sich in der Gegend um den Hofberg. Die Feuerwehr hat Anwohner darum gebeten, aufgrund der intensiven Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ein Verletzter im Krankenhaus

Nach bisherigen Informationen wurde eine Person verletzt, die sich offenbar in dem Gebäude aufhielt. Der Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Veröffentlicht: 19.12.2025, 07.15 Uhr