Eingeschaltetet Herdplatte sorgt für Wohnungsbrand in Kempten

Am späten Dienstagnachmittag meldete die integrierte Leitstelle der Polizei Kempten eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Immenstädter Straße in Kempten.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Wohnungsinhaber möglicherweise vergessen hatte, eine Herdplatte auszuschalten, bevor er die Wohnung verließ. Die Feuerwehr löschte den Brand. Dadurch erhitzte sich ein auf der Herdplatte abgestelltes Küchengerät so stark, dass es Feuer fing. Im weiteren Verlauf wurde die gesamte Wohnung beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht abschließend beziffert werden kann.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Personen in der Wohnung, und glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beamte der Polizeiinspektion Kempten haben bereits mit den ersten Ermittlungen begonnen.