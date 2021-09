Einige hundert Impfgegner demonstrieren in Augsburg

Am späten Samstagnachmittag hatten sich mehrere hundert Impfgegner in Augsburg am Augsburger Ulrichsplatz versammelt. Mit teils deutlichen politischen Botschaften marschierten sie von da aus durch die Augsburger Innenstadt.

Mehrere hundert Personen hatten sich am Samstag auf dem Augsburger Ulrichsplatz getroffen, von wo aus eine Demonstration durch die Innenstadt gestartet wurde. Angeführt wurde diese von Mitgliedern der Kleinstpartei „Die Basis“, die im Umfeld der Proteste gegen Schutzmaßnahmen wegen der COVID-19-Pandemie gegründet wurde. Waren ursprünglich unter anderem die Maskenpflicht der Stein des Anstoßes gewesen, richtete sich der Protest dieses Mal klar gegen die Impfung bzw. eine vermeintliche künftige Impfpflicht. Besonders die Impfung von Kindern fand sich als Thema auf Transparenten und Plakaten immer wieder. Das auch Kinder mit Botschaften beschrifteten T-Shirts, wie in diesem Fall, aktiv an Demonstrationen teilnehmen ist im politischen Umfeld sonst eher verpönt.

Fotos: privat 1 von 2

Der Zeitpunkt der Kundgebung wird ebenfalls als politisch motiviert eingestuft werden. „Die Basis“ kandidiert erstmals bei nur wenige Stunden nach der Demonstration stattfindenden Bundestagswahl.