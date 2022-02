Einige Verletzte bei Dortmund – FC Augsburg will Chance gegen Tabellenzweiten nützen

Mit einem Sieg heute Abend könnte der FC Augsburg aus der Abstiegszone springen. Die Aufgabe ist aber groß, mit Borussia Dortmund kommt der Tabellenzweite nach Schwaben.

Nur ein Sieg ist dem FC Augsburg in den letzten fünf Bundesligaspielen gelungen, die Zirbelnuss-Kicker stecken im Tabellenkeller fest. Heute Abend muss ein Sieg in der letzten Partie des Spieltages her. Mit einem Blick auf Ansetzung wird klar, dass die Aufgabe gigantisch wird. Der Sechzehnte aus Schwaben erwartet mit Borussia Dortmund den Tabellenzweiten. „Wir wissen, was der BVB für super Einzelspieler hat. Sie haben mit Haaland einen absoluten Unterschiedsspieler, vorne sehr schnelle Reihen und sind vor allem in der Umschaltbewegung gefährlich“, ist sich FCA-Coach Weinzierl der Aufgabe bewusst.

Augsburg nicht chancenlos

Doch bei aller Klasse des BVB ist Augsburg heute sicher nicht chancenlos. In der Bundesliga zeigen sich die Schwarz-gelben alles andere als konstant, aber besonders auf internationalem Parkett rutschten sie in dieser Spielzeit kräftig aus. Nach Ausscheiden in der Gruppenphase der Champions League scheiterten die Westfalen in der Europa League unter der Woche bereits in Sechzehntelfinale am schottischen Vertreter Glasgow Rangers. Die Dortmunder Verletztenliste trägt zur aktuellen Situation natürlich seinen Anteil bei. Mit Haaland und Reus stehen dort die wohl wichtigsten Spieler der Elf von Trainer Marco Rose. Die beiden Angreifer werden heute wohl ebenso wenig auflaufen können, wie der belgische Nationalspieler Meunier und der quirlige Reyna.

Weinzierl glaubt an die Chance seiner Mannschaft, auch wenn er über ihre Schwächen weiß. Gerade in der eigenen Abwehr leistete man sich zuletzt zu viele Fehler. Weinzierl: „Wir haben viel zu viele Gegentore bekommen, da sind wir im eigenen Strafraum zu instabil und zu naiv.“ Dass der Borussia die beiden Offensivstützen fehlen könnten, dürfte dem FCA fehlen. Doch auch ihm werden Optionen fehlen. Mit dem gelbgesperrten Hahn, dem erneut verletzten Finnbogason (Addkuktoren) und Zeqiri (Covid19) werden auch den Augsburgern Offensivoptionen fehlen.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Maier, Dorsch – Bazee, Vargas – Niederlechner, Gregoritsch