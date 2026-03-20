Einkommenskluft bei Senioren wächst drastisch

Die Schere zwischen den Einkommen der Über-65-Jährigen und der Gesamtbevölkerung in Deutschland geht immer weiter auseinander.

Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) unter Verweis auf aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes.

Demnach hat sich der Abstand des verfügbaren Jahreseinkommens der Gruppe Ü-65 im Vergleich zum Median der Gesamtgesellschaft signifikant vergrößert.

Während die Lücke im Jahr 2024 noch bei rund 3.619 Euro lag, ist sie bis zum Jahr 2025 auf im Mittel 4.066 Euro angewachsen.