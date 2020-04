Einsatz-Marathon des THW gegen das Coronavirus läuft weiter: 8 Millionen Schutzmasken in der Verteilung.

Helferinnen und Helfer des THW sind auch über Ostern im Einsatz: es gilt, acht Millionen Schutzmasken aus China an die Kreisverwaltungsbehörden zu verteilen. Eine komplexe Tätigkeit -von der Kommissionierung bis zur Organisation der Transportfahrten-, die so exakt und zügig wie möglich durchgeführt wird.

Viele THW-Fahrzeuge waren am Karfreitag in Bayern unterwegs, um den Auftrag des Freistaats zu erfüllen. Ministerpräsident Dr. Markus Söder hatte am vergangenen Dienstag die Lieferung am Flughafen München in Empfang genommen. Das THW liefert die wertvolle Ware bis auf die Ebene der Kreisverwaltungsbehörden. Diese verteilen die Schutzmasken in eigener Regie an Einrichtungen wie z.B. Krankenhäuser weiter. 81 THW-Ortsverbände wirken heute bei der Verteilung der Schutzmasken mit.

Rund 496 THW-Helferinnen und -Helfer waren auch gestern im Einsatz und haben zusätzlich zur zentralen Verteilung der Schutzausstattung die Katastrophenschutzbehörden und andere Bedarfsträger mit Fachberatung und technischer Hilfe weiterhin unterstützt. Gerne informieren wir Sie auch in den nächsten Tagen über die einzelnen Einsatzschwerpunkte.