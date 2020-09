Einschränkungen ab Mittwoch – Fahrbahn in der Frölich- und der Schaezlerstraße wird erneuert

Die Deckschichten der Schaezler- und der Frölichstraße sind Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung in einem schlechten Zustand. Aus diesem Grund werden die oberen beiden Schichten der Fahrbahn der Schaezlerstraße, im Bereich zwischen der Frölichstraße und dem Alten Einlass sowie der Holbeinstraße und der Bahnhofstraße erneuert. Des Weiteren wird auch die „kurze“ Frölichstraße zwischen der Schaezlerstraße und der Volkhartstraße saniert. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 30. September, gegen 18 Uhr und dauern bis Sonntag 4. Oktober, 24 Uhr.

Die Baumaßnahme gliedert sich in drei Bauabschnitte. In den ersten beiden Phasen finden vorbereitende Arbeiten wechselseitig in der Schaezlerstraße und die wechselseitige Sanierung in der Frölichstraße statt. Hierfür wird ab Mittwoch, 30. September, bis Freitag, 2. Oktober, 24 Uhr, die Schaezlerstraße ab der Frölichstraße bis zum Alten Einlass nur noch einspurig befahrbar. Ebenso wird die Frölichstraße zwischen der Schaezlerstraße und der Volkhartstraße zur Einbahnstraße in Richtung Volkhartstraße. Der Verkehr wird kleinräumig über den Klinkertorplatz umgeleitet.

Ab Samstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), 24 Uhr, beginnt die dritte Bauphase. Diese endet am Sonntag, 4. Oktober, gegen ca. 24 Uhr. Hier wird die Schaezlerstraße zwischen der Frölichstraße inklusive des Alten Einlass für den Gesamtverkehr gesperrt. Ebenfalls ist die Schaezlerstraße zwischen der Holbeinstraße und der Bahnhofstraße nur in Fahrtrichtung Nord befahrbar. Der Verkehr in Richtung Süden wird durch eine Umleitungsbeschilderung über die Frölichstraße und Viktoriastraße/Halderstraße um die Baustelle geleitet.

Fußgänger und Fußgängerinnen sowie Radfahrende werden durch die Baustelle geführt. Durch Nacht- und Wochenendarbeit will die Stadt Augsburg die Einschränkungen so kurz wie möglich halten.