Einsetzender Schneefall sorgt für Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen bei Marxheim

Vier Fahrzeuge sind am gestrigen Abend bei einsetzendem Schneefall im Bereich Marxheim auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuhausen und Gansheim verunfallt. Eine 30-jährige Autofahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Am Montag, 27.11.2023, gegen 17:30 Uhr fuhr zunächst ein 18-Jähriger mit seinem

Audi A3 von Neuhausen in Richtung Gansheim. Bei bereits schneebedeckter

Fahrbahn musste er nach seinen Angaben in einer langgezogenen abschüssigen

Linkskurve einem Hasen ausweichen und kam schließlich nach rechts von der

schneeglatten Fahrbahn ab und in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Der 18-

Jährige blieb dabei unverletzt.

Seine zur Hilfe gerufene Mutter traf mit ihrem Pkw, Renault Megane, etwa 20 Minuten

später an der Unfallstelle ein und stellte ihren Wagen dort im, an die Fahrbahn

angrenzenden, Grünstreifen ab. Nur kurz danach kam die 30-jährige Fahrerin eines

Skoda Fabia an die Unfallstelle, geriet aber vermutlich aufgrund nicht an die

Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und prallte gegen

den abgestellten Renault. Gleiches passierte nur wenige Sekunden danach einem

weiteren Autofahrer. Der 32-jährige verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug,

stieß mit seinem Mercedes zunächst gegen den Skoda und im Anschluss noch gegen

den Renault.

Bei den Zusammenstößen wurde lediglich die 30-jährige Fahrerin des Skoda leicht

verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

verbracht. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 17.000 Euro.