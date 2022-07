Unter dem Motto „Z‘am steh’n“ gehen wir das 100-jährige Jubiläum des Eissports in Füssen an. Es soll eine besondere Spielzeit werden, gerade nach den negativen Beschränkungen, die uns alle zwei Jahre lang den Spaß am Eishockey doch ziemlich verdorben haben. Jetzt soll es wieder aufwärtsgehen, und dafür müssen wir alle zusammen stehen. Dieses „Z‘am steh’n“ soll natürlich auch auf den Rängen sichtbar werden und so haben wir die Eintrittspreise deutlich angepasst.

Zusätzlich warten wir bei den ebenfalls reduzierten Dauerkarten sogar noch mit einer besonderen Rabattaktion auf, bis zum 24.07.2022 ist die Dauerkarte um zusätzliche 10% reduziert.

Jetzt gleich bestellen bzw. letztjährige Dauerkarte verlängern: evfuessen.de/tickets

Alle Sitzplätze sind bis zum 31.07.2022 für die Inhaber der letzten Saison reserviert, anschließend gehen nicht verlängerte Plätze in den freien Verkauf.

Zusätzlich können sich alle Teilnehmer der Rabatt-Aktion – falls gewünscht – mit ihrem Namen auf dem Trikot der neuen Spielzeit verewigen lassen. Die Teilnehmer können zudem ein Trikot dieser Jubiläums-Saison zum Sonderpreis von 50 Euro erwerben. Wer keine Dauerkarte kaufen möchte, kann übrigens trotzdem bei dieser Aktion mit seinem Namen auf das Trikot, das geht mit dem Erwerb eines Jerseys zum Preis von 100 Euro.

Die Dauerkarten werden unter dem Motto „Eine für alles“ stehen. Sie gelten für ALLE Spiele des EV Füssen in der Saison 2022/23. Vorbereitung, Hauptrunde, Playoffs/downs. Die Inhaber der Vorsaison haben natürlich wieder das Vorrecht auf ihren angestammten Platz.

Wir werden auch einen Schritt in die Zukunft wagen und die Dauerkarten in digitaler Ausführung für die Smartphones einführen, diese kann bequem im Wallet auf dem Smartphone gespeichert werden. Ein kleiner Beitrag zur Umweltentlastung und eine Erleichterung für Besucher. Natürlich kann gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro auch eine herkömmliche Plastikkarte geordert werden.

100 Jahre EV Füssen – seid bei dieser besonderen Spielzeit dabei und werdet ein wichtiger Teil von „Z‘am steh’n“.

DAUERKARTEN PREISE

– Stehplatz Nichtmitglieder 249,00 € (letzte Saison: 289,00 €)

– Stehplatz Mitglieder 219,00 € (letzte Saison: 239,00 €)

– Stehplatz ermäßigt 159,00 € (letzte Saison: 179,00 €)

– Sitzplatz Nichtmitglieder 349,00 € (letzte Saison: 389,00 €)

– Sitzplatz Mitglieder 299,00 € (letzte Saison: 339,00 €)

– Sitzplatz ermäßigt 249,00 € (letzte Saison: 279,00 €)

EINZELTICKET PREISE

– Stehplatz 12,00 €

– Stehplatz Ermäßigt 10,00 €

– Stehplatz Kinder bis einschließlich 11 Jahre 5,00 €

– Sitzplatz 16,00 €

– Sitzplatz Ermäßigt 13,00 €

– Sitzplatz Kinder bis einschließlich 11 Jahre 8,00 €

Ermäßigt sind gegen Vorlage eines gültigen Aus-/Nachweises

– Senioren ab 65 Jahre

– Jugendliche 16 bis 18 Jahre

– Auszubildende

– Schüler

– Studenten

– Schwerbehinderte (Grad höher als 50%)