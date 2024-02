Einziges Februarheimspiel | Ratiopharm Ulm empfängt Hamburg

Beim einzigen Heimspiel im Februar empfängt Ratiopharm Ulm die Veolia Towers Hamburg. Tip-Off ist am Dienstag um 20 Uhr.

Vor der Chance auf den ersten Titel der Saison wartet für die Ulmer zunächst das Alltagsgeschäft BBL: Bevor die „Road to TOP-FOUR“ eingeläutet wird, gilt für das Team von Trainer Anton Gavel in der Generalprobe den 14. Saisonsieg einzufahren und Selbstvertrauen zu tanken. Zudem bietet die Begegnung die einzige Möglichkeit, im aktuellen Kalendermonat das Team hautnah in der ratiopharm arena zu erleben. Das zweite Mal in Folge vertrat Hamburg gemeinsam mit den Ulmern den deutschen Basketball im diesjährigen EuroCup. International konnten die Hanseaten allerdings nicht an der Leistung aus der BBL anknüpfen und schafften es somit nicht über die Gruppenphase hinaus. Am 21. Spieltag wartet jetzt das zweite direkte Aufeinandertreffen der laufenden Spielzeit.

By the numbers: Die Historie als gutes Omen

Mit Blick auf die vergangenen Spiele versprach ein Spiel gegen Hamburg bisher einen guten Ausgang. In allen acht Nord-Süd-Duellen verließen die Uuulmer immer das Parkett als Sieger. So gab es auch im Hinspiel einen Auswärtserfolg (94:78), bei dem Center Trevion Williams mit seiner Vielseitigkeit überzeugte (17 Pkt, 5 Reb, 5 As). Bei beiden Teams übernehmen nicht nur die nominellen Aufbauspieler die Spielkontrolle in der Halbfeldoffensive. Sowohl Hamburgs Aljami Durham als auch Kapitän Tommy Klepeisz agieren in erster Linie als Scharfschützen, schlüpften allerdings aus der Not in die Spielmacherrolle. Die Werte zeigen auf, dass beide durchaus über hervorragende Passfähigkeiten verfügen: Durham legt 4,7 Assists auf, Klepeisz bereitet 4,4 erfolgreiche Abschlüsse vor.

Mit Geduld zum erwünschten Erfolg

In beiden Pokalwettbewerben blieb das Team von Trainer Benka Barloschky hinter den eigenen Erwartungen. Im BBL Pokal schied man im Achtelfinalheimspiel gegen Bamberg aus und international gelangen in der Gruppenphase lediglich zwei Siege. Dennoch gab es weder einen Wechsel auf der Trainerbank noch Kaderveränderungen. Dieses Vertrauen zahlte das Team in der Liga zurück. Zwischen dem vierten und dem 16. Spieltag fuhren die Hanseaten ganze neun Siege ein, setzten sich somit in der oberen Tabellenhälfte fest und stecken derzeit mitten im Kampf um die Play-off-Plätze. Danach gab es jedoch eine kleine Negativserie von drei Niederlagen zu verschmerzen, welche am letzten Spieltag zuhause gegen Rostock beendet wurde (105:89). Nach Topscorer Durham (16,0 Punkte) verteilt sich das Scoring hauptsächlich auf vier weitere Schultern. Darunter sind die beiden Flügelspieler William Christmas (13,1) und Vincent King (12,7) zu nennen. Unter dem Korb treibt Center Aleksander Dziewa (12,6) sein Unwesen, avancierte bereits im Hinspiel mit 24 Punkte zum Topscorer. Als sechster Mann demonstriert meist Mark Hughes seine Scorerqualitäten (10,5), zuletzt markierte der Guard gegen Rostock 21 Zähler.