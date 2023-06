Eishockey-Bayernliga startet mit 16 Teams – Auch EHC Königsbrunn ist weiterhin dabei

Wenn am 14. Oktober die Bayernliga-Saison startet, werden 16 Mannschaften dabei sein. Auch Meister EHC Königsbrunn wird weiterhin im Landesverband antreten.

Wie der Bayernische Eissport-Verband am Freitag mitteilte, wird die Eishockey-Bayernliga mit 16 Teams an den Start gehen. Nach ausführlichen und intensiven Gesprächen mit dem Deutschen Eishockey-Bund e.V. und den Vereinen werden auch der EHC Klostersee (bisher Oberliga Süd) und der EHC Königsbrunn (Meister der Bayernliga) mit dabei sein.

EHC Königsbrunn kann in Bayernliga bleiben

Für beide Clubs werden Ausnahmelösungen angewandt. Die Pinguine aus der Augsburger Vorstadt wären als Bayernligameister aufstiegsberechtigt/aufstiegsverpflichtet gewesen, hatte die Voraussetzungen für eine Teilnahme aber nicht stemmen können (siehe eigener Bericht) Als Bayerische Meister hätte man dem Regelwerk zur Folge mit dem Meister der Regionalliga Süd/West ein Aufsteiger in die Oberliga-Süd in einem Hin- und Rückspiel ermittelt werden müssen. Durch den Verzicht des Meisters der Regionalliga Süd/West (EHC Zweibrücken Hornets) wurden vom Deutschen Eishockey-Bund e.V. die Spiele zur Ermittlung des Aufsteigers ersatzlos gestrichen. Im Nachhinein lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, dass sich der Bayerische Meister gegen den Meister der Regionalliga Süd/West durchgesetzt hätte. Die Spiele haben nicht stattgefunden und somit konnte kein eindeutiger sportlicher Aufsteiger ermittelt werden, dies kommt Königsbrunn nun zugute. Der EHC kann ohne weitere Probleme zu befürchten im bayerischen Oberhaus verbleiben, es wird vom BEV aber eine Regeländerung angestrebt. Nach Vorstellungen des Verbandes sollen der Meister der Regionalliga Süd/West und auch der Bayernliga ohne Aufstiegsspiele automatisch in die Oberliga aufrücken.

Auch Klostersee dabei

Der EHC Klostersee hat vom Deutschen Eishockey Bund die Freigabe für die Teilnahme am klassentieferen Spielbetrieb erhalten. Die Grafinger sehen sich derzeit nicht in der Lage die Vorgaben für einen Spielbetrieb unter Profibedingungen dauerhaft und seriös erfüllen zu können. Um den Standort finanziell nicht zu gefährden oder gar der Gefahr einer Insolvenz auszusetzen wurde dem Ersuchen der Eingliederung in die Bayernliga stattgegeben.

Teilnehmende Teams aus Bayerisch-Schwaben