Eishockey-Nationalmannschaft scheidet im WM-Viertelfinale aus

Die Eishockey-Nationalmannschaft hat den Halbfinal-Einzug bei der 2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien verpasst. In der Viertelfinal-Partie unterlag die DEB-Auswahl der Schweiz mit 1:3.

6.583 Zuschauer in der Ostrava Arena sahen ein Spiel, indem die Schweizer zu Beginn nur wenige Torchancen der deutschen Mannschaft zuließen und selbst ihre Chancen effektiv nutzten. Ab dem zweiten Drittel war das DEB-Team besser in der Partie und kam auf einen Treffer heran. Den einzigen Treffer für Deuschland erzielte Dominik Kahun (32./ PP1). Am Ende gelang es der deutschen Nationalmannschaft jedoch nicht mehr, das Spiel zu noch drehen. Am morgigen Freitag wird das DEB-Team zurück nach Deutschland reisen.









Der Augsburger NHL-Profi und Nationalstürmer Nico Sturm ist dennoch stolz: „Der Beginn des Spiels hat heute den Unterschied gemacht. Wir hatten vielleicht noch ein bisschen zu viel Respekt, waren zu langsam und haben zu viele Strafen genommen. Es wäre heute wieder möglich gewesen, einen Schritt weiterzugehen. Im zweiten und dritten Drittel haben wir dann mehr für das Spiel gemacht als die Schweizer. Aber auf diesem Level muss man eben über 60 Minuten eine Top-Leistung abrufen und daher hat es dann heute leider nicht ganz für uns gereicht. Aber alles in allem bin ich sehr stolz auf die Jungs. Wir haben uns bei diesem Turnier wieder von einer sehr guten Seite präsentiert und uns viel Respekt erarbeitet.“