Eishockey-WM | Augsburger Nico Sturm führt Nationalteam zu drittem Sieg in Serie

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft darf sich im vorletzten WM-Vorrundenspiel, bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Tampere (FIN), über den dritten Sieg in Folge freuen.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis gewinnt deutlich mit 7:2 gegen die Mannschaft aus Ungarn. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Wojciech Stachowiak (8.), Moritz Seider (36.), Nico Sturm (36./ 38.), JJ Peterka (43.), Dominik Kahun (51.) und Jonas Müller (59.).

Der Augsburger NHL-Stürmer Nico Sturm wurde als bester deutscher Akteur ausgezeichnet: „Die Punkte heute waren wichtig, so wie alle Punkte. Ungarn war ein Gegner der gegen den Abstieg kämpft, da muss man aufpassen, dass man so eine Partie nicht mal schnell verliert. Gerade in der Mitte des Spiels, als wir in doppelter Unterzahl waren, musste man schauen, dass Ungarn nicht zu sehr ins Spiel findet. Wir sind unserem System aber auch heute größtenteils treu geblieben und dafür wurden wir wieder belohnt.“

Am Dienstag, den 23. Mai 2023, bestreitet die deutsche Mannschaft ihr letztes Vorrundenspiel der diesjährigen Weltmeisterschaft. Spielbeginn gegen Frankreich ist um 11:20 Uhr deutscher Zeit.