In der Gruppenphase der UEFA-Europa-League spielt Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim gegen KAA Gent, Roter Stern Belgrad und Slovan Liberec in Gruppe L. Das wurde von der UEFA am Freitagnachmittag in Nyon ausgelost. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.