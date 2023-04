EL-Viertelfinale: Leverkusen und St. Gilloise unentschieden

Im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League haben sich Bayer 04 Leverkusen und Union Saint-Gilloise mit 1:1 unentschieden getrennt. In einer ausgeglichenen Partie hatten beide Mannschaften größere Chancen zu verzeichnen. Victor Boniface traf in der 51. Minute für St. Gilloise, Florian Wirtz in der 83. Minute für Leverkusten.

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), über dts Nachrichtenagentur

Die weiteren Ergebnisse: Feyenoord Rotterdam – AS Roma 1:0; Manchester United – Sevilla FC 2:2, Juventus Turin – Sporting CP 1:0. Die Rückspiele sind jeweils für den 20. April angesetzt.