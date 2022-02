Elchingen | Pizzalieferung endet in Gewaltakt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei über einen Vorfall in der Eichenstraße informiert. Hier hatte zuvor ein 21-Jähriger über einen Pizzalieferdienst Pizza für knapp 30 Euro bestellt. Als gegen 00:30 Uhr der 42-jährige Pizzabote die Pizza dem 21-Jährigen zustellen wollte, war diesem die Pizza zu teuer und er wollte nur fünf Euro dafür bezahlen.

Zwischen den beiden entstand eine Diskussion über den Preis der Pizza, in welcher der 21-Jährige dem Pizzaboten mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 42-Jährige flüchtete daraufhin zu seinem Pkw, schloss sich in diesem ein und setzte einen Notruf ab. Der in Rage geratene 21-Jährige ging hier zum Pkw des 42-Jährigen und schlug mit seinen Händen die Heckscheibe des Pkw ein. Da sich der 21-Jährige hierbei selbst verletzte, verständigte dieser ebenfalls den Notruf. Ein anwesender 23-jähriger Bekannter des 21-Jährigen versuchte diesen zu beruhigen, was ihm aber nicht gelang. Neben einer Polizeistreife wurde auch ein Rettungswagen zur Örtlichkeit entstand. Sowohl der 21-Jährige wie auch der 42-Jährige mussten nur vor Ort medizinisch behandelt werden und konnte leicht verletzt entlassen werden. Beim 21-Jährigen zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille an. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

