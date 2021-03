Elf Prozent der Deutschen gegen Corona geimpft

Im Rahmen der Impfkampagne gegen das Coronavirus sind mittlerweile mehr als elf Prozent der Bundesbürger wenigstens einmal geimpft worden. Die Zahl der erstmals verabreichten Dosen stieg bis Dienstagmorgen auf 9.216.487 an, so Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Bundesländer. Gegenüber den am Montag im Laufe des Tages bekannt gewordenen 9.001.925 erstmaligen Verimpfungen stieg die Zahl der Impflinge um 214.562 an.

Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 11,08 Prozent der Bevölkerung. In den letzten sieben Tagen wurden täglich durchschnittlich 216.000 Menschen erstmalig gegen das Coronavirus geimpft. Wenn es in dem Tempo weiterginge und auch die aktuelle Zahl der täglichen Neuinfektionen gleichbliebe, hätten im August 2021 etwa 60 Prozent der Bevölkerung einen Impfschutz – oder die Infektion durchgemacht.

Das Gesundheitsministerium hofft jedoch, dass die Zahl der täglichen Impfungen weiter steigt.