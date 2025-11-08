Elf Verletzte bei schwerem Unfall auf B588: Drei Pkw kollidieren bei Wurmannsquick

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B588 bei Wurmannsquick im Landkreis Rottal-Inn führte am Abend des 7. November 2025 zu einer Massenkarambolage mit elf Verletzten. Ein 20-jähriger Autofahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und löste eine Kettenreaktion aus, bei der insgesamt drei Fahrzeuge involviert waren.

Unfallhergang auf der B588

Der 20-Jährige, ein Deutscher aus Eggenfelden, war mit seinem Pkw in Richtung Mitterskirchen unterwegs, als er auf Höhe von Endach plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 53-jährigen Mannes aus Mühldorf. Der Aufprall schleuderte den Pkw des Eggenfeldeners gegen das Fahrzeug eines 38-jährigen Pfarrkircheners, der hinter dem Mühldorfer fuhr. Sowohl der 20-Jährige als auch der 53-Jährige erlitten schwere Verletzungen.

Elf Verletzte und Totalschäden

Insgesamt waren elf Personen in den beteiligten Fahrzeugen, fünf von ihnen wurden schwer und sechs leicht verletzt. Alle Verletzten wurden umgehend in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Schäden an den drei Pkws sind erheblich, mit wirtschaftlichem Totalschaden bei allen beteiligten Fahrzeugen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 170.000 Euro.

Feuerwehreinsatz und Straßenblockade

Die freiwilligen Feuerwehren aus Hirschhorn, Wurmannsquick und Mitterskirchen waren im Einsatz, um technische Hilfe zu leisten. Während der Unfallaufnahme blieb die B588 etwa dreieinhalb Stunden lang gesperrt.