Tech-Milliardär Elon Musk lässt die Nutzer auf Twitter darüber abstimmen, ob er als Chef des Unternehmens zurücktreten soll. „Should I step down as head of Twitter?“, schrieb er am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter.

Er werde sich dem Ergebnis der Umfrage fügen. Die soll einen halben Tag lang laufen. Musk hatte zuletzt mehrere Umfragen durchgeführt und das Ergebnis dann umgesetzt, unter anderem die Freischaltung des Kontos von Ex-US-Präsident Donald Trump. Musk hatte Twitter in diesem Jahr gekauft, sich selbst als Chef eingesetzt und das Unternehmen nach Ansicht vieler Kommentatoren ins Chaos gestürzt.

Foto: Twitter-Nutzer an einem Computer, über dts Nachrichtenagentur