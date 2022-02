Elternbefragung zu Angeboten für Familien in Augsburg

Um das Angebot für Familien weiter zu optimieren, führt das Amt für Kinder, Jugend und Familie in Zusammenarbeit mit der Katholischen Universität Eichstätt derzeit eine Online-Umfrage durch. Eltern können noch bis zum 11. März unter familieaugsburg.de daran teilnehmen.

Entsprechende Fragebögen wurden über Kitas und Schulen an Eltern im gesamten Stadtgebiet verteilt. Die Teilnahme an der Umfrage ist auch in russischer, rumänischer, englischer und türkischer Sprache möglich.

Sozialreferent Schenkelberg: „Je höher die Beteiligung, desto besser das Angebot“

Sozialreferent Martin Schenkelberg hofft, dass viele Eltern mitmachen: „Das Amt für Kinder, Jugend und Familie will im Verbund mit den verschiedenen Trägern und Einrichtungen,passgenaue Angebote für Familien schaffen. Ziel ist es, die Wünsche und Bedürfnisse der 27.000 Augsburger Haushalte, in denen Kinder leben, möglichst gut zu erfassen. Jeder einzelne ausgefüllte Fragebogen leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass wir das Angebot für Familien weiter verbessern können.“